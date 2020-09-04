Twitter обвинил Трампа в нарушении правил за призывы повторно голосовать на выборах

Глава Белого дома призвал граждан, которые намерены голосовать по почте, убедиться на избирательном участке, что их голос учтен.

Twitter обозначил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети, в которых действующий глава Белого дома призвал американцев, которые намерены на выборах голосовать по почте, убедиться, что их голос учтен, посетив избирательный участок. Если нет, то тогда проголосовать повторно непосредственно на месте.

Об этом говорится в заметке службы безопасности соцсети.

"Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения (бюллетень) в таблицу (подсчитаны). Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина", – написал Трамп в Twitter.

В соцсети посчитали, что такими призывами Трамп нарушил правила гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

"Мы поместили сообщение на два "твита" этой ветви за нарушения нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды", – разъяснили в Twitter.

В то же время доступ к постам Трампа сохранен, его можно будет процитировать, но нельзя поставить "лайк", ответить на него или ретвитнуть.

Напомним, Дональд Трамп допустил возможность закрытия соцсети Twitter.

"Я думаю, что я мог бы закрыть его. Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это", – сказал Трамп.