Обманул смерть: задержка с почтой спасла мужчине жизнь после падения огромного дерева

Адам Уилсон считает, что еще 15 секунд и он оказался бы под падающим вековым дубом.

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В Великобритании "самый удачливый почтальон на свете" едва избежал смерти после того, как дерево упало на почтовый ящик. Об этом пишет Daily Star.

40-летний Адам Уилсон совершал обход в Ронксвуде, Вустер (Англия), в четверг (21 марта) утром, когда дерево высотой 40 футов (12 метров) опрокинулось и пролетело мимо него в нескольких сантиметрах. Мужчине, которого прозвали самым удачливым почтальоном на свете, удалось спастись, как раз в тот момент, когда он собирался доставить почту.

Британец считает, что ему не хватило всего 15 секунд, чтобы быть раздавленным вековым дубом. Дерево разминулось с Адамом на считанные сантиметры, а несколько тяжелых веток обрушились на стоящий рядом почтовый ящик.

"Наверное, я самый счастливый почтальон на свете. Еще через 15 секунд я бы стоял прямо под падающим деревом", — рассказал отец троих детей.

В дерево часто врезались машины Фото: SWNS

Адам объяснил, что из-за "путаницы" с почтой произошла небольшая задержка, которая в итоге спасла ему жизнь.

"Мне пришлось дважды вернуться на близлежащую почту. Я переходил дорогу и увидел, как с грохотом падает дерево. Если бы не путаница с письмами, дерево бы меня достало. Мне кажется, что мне повезло. Два человека посоветовали мне пойти и купить лотерейный билет, а одна китаянка сказала, что мне очень повезло", — добавил мужчина.

Огромное дерево вызвало хаос Фото: SWNS

Предполагается, что дерево могло ослабнуть из-за сильного ветра и столкновения с машинами. По словам местного жителя, в него въехал грузовик. В дуб врезались примерно два раза в месяц.

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