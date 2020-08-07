Twitter будет обозначать государственные СМИ специальным значком

Twitter расширяет перечень политических профилей, которые будет обозначать специальным значком. Теперь средства массовой информации, которые дотируются из бюджета, будут маркировать флажком.

Информация о нововведении опубликована в блоге Twitter. Сообщается, что СМИ с указанной маркировкой не будут попадать в рекомендации пользователям.

"Мы добавим новые пометки к следующим категориям аккаунтов Twitter: учетные записи ключевых правительственных чиновников, включая министров иностранных дел, институциональные структуры, послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров. В настоящее время мы сосредоточены на высших должностных лицах и организациях, которые являются официальным голосом государства за рубежом", – отметили в Twitter.

Также флажком будут отмечать профили СМИ, их редакторов и сотрудников, существование которых финансово и политически зависит от властей, то есть, государственные средства массовой информации. По мнению администрации Twitter, зависимые СМИ своими новостями продвигают "повестку дня" своей страны за рубежом.

"Мы считаем это важным шагом, когда люди видят аккаунт, на котором обсуждают геополитические вопросы ... у них уже есть информация о происхождении этого аккаунта", – говорится в сообщении американской компании.

Прежде всего, обновление правил политики сети касается постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США, а со временем Twitter планирует "продолжить распространение этого подхода на другие страны".

Напомним, вчера социальная сеть Facebook впервые удалила публикацию Дональда Трампа. Вслед за ней также поступила сеть Twitter, заодно на время заблокировав аккаунт американского президента.