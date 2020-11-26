Парламент Армении решил не отменять военное положение в стране

В ходе обсуждения в парламенте против снятия военного положения выступило Минобороны Армении.

Большинство депутатов армянского парламента (Национальное собрание) проголосовало против отмены военного положения, которое было введено 27 сентября на фоне начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Спутник-Армения".

За отмену военного положения проголосовали 36 депутатов, против – 56, двое воздержались. Против отмены выступали депутаты правящей фракции "Мой шаг", на отмене настаивали депутаты оппозиционных партий "Светлая Армения" и "Процветающая Армения".

В ходе обсуждения в парламенте против снятия военного положения выступило Минобороны Армении. Генсекретарь ведомства Артур Саркисян предупредил, что принятие законопроекта чревато для страны "дополнительными проблемами в сфере обороны и безопасности".

Отметим, что режим военного положения был введен 27 сентября с началом боевых действий в Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал собственную "дорожную карту" реформ, выполняя которую политик хочет остаться "у руля" страны еще как минимум на 6 месяцев.