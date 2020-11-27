На Самоа зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19

Больной коронавирусом прибыл из Австралии

В островном государстве Самоа в Тихом океане зафиксировали первого заболевшего коронавирусом. В течении 11 месяцев страна оставалась одним из последних мест на Земле, где заболевших COVID-19 не наблюдалось. В первую очередь из-за его удаленности от прочих государств. Об этом пишет The Guardian.

Тест выявил коронавирус у 70-летнего гражданина страны, который прибыл в столицу Апиа из Австралии. Его, как 274 остальных пассажиров репатриационного рейса, отправили на карантин, и перед окончанием карантинного периода, протестировали – и выявили COVID-19. Представитель министерства здравоохранения, доктор Таке Насери отметила, что у заболевшего нет никаких симптомов и он чувствует себя хорошо. Сейчас он находится в госпитале. Его жену поместили на повторный карантин.

[ + – ] Карантинная зона на Самоа

Ранее появлялись новости о том, что коронавирус выявили у моряка, который вернулся на Самоа тем же рейсом, однако эта информация не подтвердилась.

С началом пандемии, Самоа, как и многие островные государства, закрыла свои границы, чтобы не допустить распространения болезни. Правительство заявило о том, что их система здравоохранения не идеальна, а потому может не справится с потоком заболевших.

Напомним, ранее стало известно, что поселение, выросшее из бывшей колонии прокаженных на Гавайях, остается местом свободным от коронавируса.