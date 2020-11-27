Украинцам выдали больше всего видов на жительство в Евросоюзе

Примерно четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей.

В 2019 году впервые вид на жительство в странах-членах ЕС получили 757 тысяч украинцев – самая большая группа среди всех получателей. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Примерно четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей. Работа была основной причиной, 87% документов были выданы по этой причине.

На втором месте по количеству полученных разрешений — граждане Марокко (133 тысячи разрешений, 47% были выданы в Испании). На третьем — граждане Индии (131 тысяча, 19% в Германии). Граждане Марокко и Индии получили 35% всех первых видов на жительство, выданных ЕС в прошлом году.

Воссоединение с семьей было преобладающей причиной выдачи гражданам Марокко (59%), образование — для китайцев (40%) и гражданам США (37%). Другие причины, а именно статус беженца и дополнительная защита, преобладали у сирийцев (65%).

Всего же в 2019 году Евросоюз выдал около трех миллионов первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Это на 6% (или 163 тысячи) больше по сравнению с годом ранее. Четверть разрешений выдала Польша.

Напомним, с началом пандемии коронавируса заробитчане столкнулись с большими прблемами — в странах пребывания для них стало меньше работы. Вернуться в Украину было сложно из-за ограничений, введенных на госгранице. Когда же экономика европейских стран начала оживать и снова стала нуждаться в рабочих руках, украинские власти попытались было не выпускать украинцев из страны.