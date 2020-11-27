Россия начала призывать жителей ОРДЛО в свою армию

Представитель уполномоченного ВР по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что у жителей ОРДЛО с российскими паспортами нет права на российскую пенсию, однако есть обязанность служить в российской армии.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что Российская Федерация начала призывать жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации", – заявил Лисянский.

При этом, по его словам, у жителей ОРДЛО с российскими паспортами нет права на российскую пенсию, однако есть обязанность служить в российской армии.

Отметим, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявлял, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий. Он добавил, что после деоккупации такие люди будут иметь право оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов также заявлял, что Украина не будет преследовать жителей ОРДЛО и Крыма, которые получили российские паспорта.

Напомним, в конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. Кабинет министров Украины одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.