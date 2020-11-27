Лукашенко назвал Тихановскую "лохушкой" (видео)

Белорусский лидер заявил, что его спецслужбы перехватили запись закрытой пресс-конференции, в которой участвовали беглые политики.

Александр Лукашенко на встрече с врачами назвал участницу президентских выборов в Беларуси Светлану Тихановскую и ее соратниц "лохушками". Об этом сообщает МК.

Лукашенко заявил, что его спецслужбы перехватили запись закрытой пресс-конференции, в которой участвовали беглые политики.

"И вот там Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня хотите? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", – зачитал Лукашенко цитату.

Он отметил, что он знает, что Тихановская ничего не решает, и что якобы на Западе убедили всех, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская — 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками и многочисленные аресты. Тихановской пришлось покинуть Беларусь. Протесты в стране продолжаются до сих пор.