Тесты на въезде отменяются: Украина сократила список стран "красной" зоны до 38-ми

Из опасной зоны в безопасную за неделю перешли сразу шесть стран: Бельгия, Испания, Великобритания, Монако, Нидерланды и Словакия.

В пятницу, 27 ноября Министерство здравоохранения Украины сократило с 44 до 38 число стран "красной зоны" в которые не рекомендуется летать в связи с опасностью заражения Covid-19, а по прибытию из которых, следует проходить тестирование.

Список "красных стран" опубликован на сайте Минздрава. В него вошли 26 государств из-за более высокого уровня заболеваемости по сравнению с Украиной и еще 12 стран из-за отсутствия доступной статистики.

Среди стран-соседей Украины в нем находятся Румыния, Венгрия и Польша. В опасной зоне по-прежнему в остаются Черногория, Болгария, Сербия, Австрия, Хорватия, Польша, Италия, США, Чехия и многие другие государства.

Все, кто прибывает в Украину из "красной" зоны, обязаны пойти на 14 дней в изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест на Covid-19. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

В то же время, благодаря уменьшению уровня заболеваемости за последнюю неделю из "красной зоны" в "зеленую" перешли сразу шесть стран: Бельгия, Испания, Великобритания, Монако, Нидерланды и Словакия. Теперь по возвращению из этих государств не нужно сдавать тесты или проходить карантин. Среди "зеленых" также соседи: Молдова, Россия и Беларусь.

Чтобы попасть в "красную" часть списка, в государстве должно быть зафиксировано более 451,8 случаев заражения на 100 тысяч населения за последние две недели. Неделей ранее Минздрав Украины в качестве порога устанавливал значение 392,6 случаев, так что себя Украина определила в зеленую часть списка.

На днях, посольство Китая в России отказалось выдать необходимые разрешения на перелет более чем 190 пассажирам, которые должны были вылететь из Москвы в Чжэнчжоу, поскольку усомнилось в результате тестов на коронавирус. В частности, в консульстве КНР не поняли, как анализы 190 пассажиров могут быть абсолютно одинаковыми.