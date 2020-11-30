Псаки возвращается: Байден представил "женскую команду" по коммуникациям Белого дома

Ранее Дженнифер Псаки работала с Бараком Обамой и Джоном Керри.

Избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

В 2009-2011 годах Дженнифер Псаки работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, в 2013-2015 годах – официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри, а в 2015-2017 годах – вновь помощником президента по коммуникациям. Сейчас она работает советником переходной команды Байдена.

"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы – Байдена, когда он занимался экономическим восстановлением страны, отстраивал наши отношения с партнерами (это дало хороший результат), привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала", – отреагировала Псаки на свое назначение в Twitter.

Одновременно с этим Джо Байден объявил о назначении еще нескольких женщин, которые займутся коммуникациями в его администрации. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", – сказано в заявлении политика.

Кроме того, старший советник кампании Байдена Симона Сандерс будет главным пресс-cекретарем избранного вице-президента Камалы Харрис, а бывший пресс-секретарь Байдена на посту вице-президента Элизабет Александер станет директором по коммуникациям первой леди Джил Байден.

Первой заместительницей пресc-секретаря станет Карин Жан-Пьер.

Заместительница директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд будет Пили Тобар.

Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Джо Байден назвал фамилии кандидатов, которых планирует назначить после инаугурации на основные посты в своей администрации.