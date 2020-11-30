Администрация Трампа в "турборежиме" пытается достроить стену на границе с Мексикой, – СМИ

Трамп хочет закончить строительство до инаугурации Байдена.

Администрация действующего президента США Трампа как можно быстрее пытается достроить стену на границе с Мексикой, чтобы закончить строительство еще до того, как пройдет инаугурация Джо Байдена.

Об этом пишет Independent.

По информации издания, строительство стены, длина которой по состоянию на ноябрь составляет около 400 миль, идет в авральном режиме, так как до даты инаугурации, которая должна состояться 20 января следующего года, осталось не так много времени.

Вероятный будущий президент США Джо Байден ранее заявлял, что его администрация не собирается сносить построенную часть стены, однако и не собирается ее достраивать и выделять на нее деньги из бюджета Пентагона.

Издание пишет, что строительные бригады сейчас с помощью динамита прокладывают участки через гряду гор Пелончилло (горный хребет к юго-западу от штата Нью - Мексико), что свидетельствует о возрастающей срочности возведения стены.

По мнению критиков строительства стены, мигранты не так часто переходили границу США с Мексикой в горной местности.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что строительство стены на границе с Мексикой завершится до конца каденции нынешней администрации. В январе этого года часть стены на границе США и Мексики снесло во время сильного ветра.