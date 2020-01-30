Конструкция рухнула на мексиканскую сторону

Часть стены на границе США и Мексики, строительство которой лоббирует президент Дональд Трампа, снесло во время сильного ветра. Об этом сообщили офицера пограничного патруля США, передает The Guardian.

Стальные панели высотой более 9 метров начали наклоняться под опасным углом в результате сильного ветра. Инцидент произошел на границе между калифорнийским городом Калексико и мексиканским Мехикали.

Непогода налетела во время непосредственной установки одной из секций стены, когда бетон в ее основании не успел застыть. Так, ветер обрушил конструкцию на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти оперативно отреагировали и смогли перенаправить трафик с близлежащей улицы", – сообщил пограничник Карлос Питонес.

По его словам, панели были подняты с мексиканской стороны и восстановлены.

"Служба таможенного и пограничного контроля США проведет работу со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров на конструкцию, так как строительство еще не завершено", – заявил Питонес.

Упавшая секция является частью масштабных строительных работ администрации Трампа по укреплению пограничного барьера длиной более 3 тыс. км. Изначально, президент США собирался построить бетонную стену, но сопротивление Конгресса заставило его пересмотреть свои планы, поэтому на границе с Мексикой начали возводить железные заграждения.

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