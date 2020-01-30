На границе с Мексикой ветром снесло часть стены Трампа
2020-01-30 12:25:00
Конструкция рухнула на мексиканскую сторону
Часть стены на границе США и Мексики, строительство которой лоббирует президент Дональд Трампа, снесло во время сильного ветра. Об этом сообщили офицера пограничного патруля США, передает The Guardian.
Стальные панели высотой более 9 метров начали наклоняться под опасным углом в результате сильного ветра. Инцидент произошел на границе между калифорнийским городом Калексико и мексиканским Мехикали.
Непогода налетела во время непосредственной установки одной из секций стены, когда бетон в ее основании не успел застыть. Так, ветер обрушил конструкцию на мексиканскую сторону.
"К счастью, мексиканские власти оперативно отреагировали и смогли перенаправить трафик с близлежащей улицы", – сообщил пограничник Карлос Питонес.
По его словам, панели были подняты с мексиканской стороны и восстановлены.
"Служба таможенного и пограничного контроля США проведет работу со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров на конструкцию, так как строительство еще не завершено", – заявил Питонес.
Упавшая секция является частью масштабных строительных работ администрации Трампа по укреплению пограничного барьера длиной более 3 тыс. км. Изначально, президент США собирался построить бетонную стену, но сопротивление Конгресса заставило его пересмотреть свои планы, поэтому на границе с Мексикой начали возводить железные заграждения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что строительство стены на границе с Мексикой завершится до конца каденции нынешней администрации.
- Предварительно на строительство стены на границе с Мексикой необходимо 21,6 млрд долларов. Однако, при перерасчете, окончательная стоимость пограничной стены Трампа может возрасти до 70 млрд долларов.
- Также Трамп поручил руководить строительством стены с Мексикой своему зятю. Американский лидер не удовлетворен темпами возведения стены.
- Но суд запретил администрации президента США Дональда Трампа использовать средства из военного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой. Бессрочный запрет налагается на 3,6 млрд долларов, которые Пентагон выделил на строительство.