Во Франции перепишут законопроект, из-за которого в стране прошли массовые протесты

Законопроект предлагал считать уголовным преступлением съемку и идентификацию полицейских в интернете, если было намерение причинить им вред.

Французское правительство решило "полностью переписать" часть спорного законопроекта о безопасности, который вызвал общенациональные протесты. Это решение принято на фоне продолжающихся в стране дебатов по поводу насилия со стороны полиции и ее подотчетности.

Объявление было сделано парламентскими группами, представляющими движение сторонников президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Euronews.

Напомним, в ходе прошедших 28 ноября массовых манифестаций против законопроекта "О глобальной безопасности" пострадали 62 полицейских. В течение дня был задержан 81 человек, из них 46 – в столице Франции и ее окрестностях.

По данным организаторов, акции собрали 500 тыс. человек по всей стране. По данным Министерства внутренних дел – 130 тыс., включая 46 тыс. демонстрантов в Париже. Там во время протестов полиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Ранее Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", предусматривающий тюремный срок в 1 год и штраф в 45 тыс. евро за распространение идентифицирующих полицейских изображений "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Иными словами, статья запрещает распространять личные данные, которые могут привести к актам насилия или травле полицейских и членов их семей. Протестующие считают, что ограничения — это начало зарождающейся диктатуры.

Эта статья была внесена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении их членов.

Правительство предложит "совершенно новую редакцию" этой статьи, было заявлено на пресс-конференции 30 ноября.

Резкую критику вызвало и положение законопроекта, согласно которому журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций.