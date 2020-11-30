Крушение Боинга над Донбассом: ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов против России

Присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на украинскую территорию.

Европейский суд по правам человека к межгосударственному делу Украины против России, которое касается событий на Донбассе, присоединил дело Украины против России относительно принудительной вывозки детей из Донбасса в Россию в начале войны в 2014 году, а также дело Нидерландов против России из-за катастрофы Boeing 777.

Теперь дело получило название Украина и Нидерланды против России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение ЕСПЧ имеет свои плюсы и минусы.

"Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", – пояснил Лищина.

Минусы, по его словам, состоят в том, что это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку исковое заявление Нидерландов еще не обсуждалось с РФ.

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", – сказал Лищина.

Напомним, Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине из-за якобы намерений Гааги "вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".