В Германии автомобиль въехал в толпу: погибли 2 человека, не менее 10 ранены

Подробности инцидента неясны, но представитель полиции сообщил, что водитель задержан.

В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком Трире погибло не менее двух человек и еще не менее 10 пострадали. Об этом сообщает Bild.

Подробности инцидента неясны, но представитель полиции сообщил, что водитель задержан.

"У нас в пешеходной зоне есть несколько раненых, которых сбила машина. Автомобиль охраняется, водитель задержан", – сказал полицейский.

Бургомистр Трира чуть позже уточнил, что пострадавших не менее 15 человек. "У нас установлено двое убитых и до 15 человек пострадавших, в том числе тяжело", — сказал глава города, отметив, на место ЧП прибыли медики и машины скорой помощи. "Мы пытаемся спасти людей", — сказал бургомистр.

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Напомним, в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель въехал автомобиль. На машине было написано "проклятые убийцы детей и стариков", на другой стороне – "остановите политику глобализации".