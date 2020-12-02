Президент Азербайджана учредил День победы после войны в Карабахе

Другой памятной датой станет День памяти погибших 27 сентября.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев своими указами учредил в стране две памятных даты. День завершения боевых действий в Карабахе,10 ноября, Азербайджан будет ежегодно отмечать как День Победы, а день начала эскалации конфликта 27 сентября – как День памяти погибших.

"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", – говорится в указе.

В тексте документа отмечается, что военные действия продолжались 44 дня. В результате боев под контроль азербайджанской армии перешли более 300 населенных пунктов, а также ряд стратегических высот на агдеринском, муровдагском и зангиланском направлениях.

Кроме того, говорится, что "военные победы Азербайджана… вынудили Армению вернуть Кяльбаджарский, Агдамский и Лачинский районы".

Азербайджанская сторона до сих пор не назвала свои потери в этом конфликте. Армянская сторона говорила о несколько тысяч убитых солдат, и сотнях единиц потерянной техники.

Напомним, 1 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль Лачинского района, последнего из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху, и объявил о прекращении Карабахского конфликта.