Ильхам Алиев: Карабахского конфликта больше нет (видео)

Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль последнего района Нагорного Карабаха, который Армения покинула согласно мирному соглашению.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль Лачинского района, последнего из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

Об этом передает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

Лачинский район был возвращен Азербайджану в полночь 1 декабря.

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие", – сказал Алиев в обращении к нации, добавив, что Азербайджан вернул три района Нагорного Карабаха, не сделав ни единого выстрела и не потеряв ни одного военнослужащего.

Теперь Лачинский коридор, соединявший Карабах с Арменией, шириной всего в 5 км, будет под контролем российских миротворцев.

Алиев предупредил, что если кто-то захочет вмешаться в процесс выполнения соглашения по Нагорному Карабаху, увидит жесткую позицию Баку.

Он объявил, что Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе, тем самым создав предпосылки для новых рамок сотрудничества.

"Карабахского конфликта больше нет", – заявил Алиев.

[ + – ]

Напомним, 9 ноября стало известно, что Азербайджан взял под контроль город Шуша (Шуши), ключевой для обеих стран. Поздно вечером того же дня лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху, а, согласно соглашению, практически все территории Карабаха будут переданы Азербайджану. Соглашение вступило в силу незамедлительно.