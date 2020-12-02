ВОЗ ужесточила требования по поводу ношения масок

В организации рекомендуют в некоторых случаях использовать маски даже у себя дома.

Всемирная организация здравоохранения в четвертый раз обновила рекомендации по ношению защитных масок, для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Как сообщается на сайте ВОЗ, теперь маски рекомендуется носить, как дополнительное средство защиты как внутри помещений, так и на улице, где невозможно соблюдать дистанцию как минимум в 1 метр.

Как заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, маски обязательны и при посещении больниц и других лечебных учреждений, а также в магазинах и на рабочих местах. Внутри помещений повязки необходимы в случаях, если те плохо проветривается. Организация также порекомендовала носить маски у себя дома, при приеме гостей и при плохой вентиляции.

Одновременно с этим, в опубликованном документе, специалисты ВОЗ разрешили не носить маску при занятиях спортом, однако рекомендуют спортсменам придерживаться дистанции как минимум в один метр.

Рекомендации в обязательном порядке касаются всех людей, начиная с 12-ти лет. Детям младше 5 лет, маски можно не надевать. Носить ли маску ребенку от 5-ти до 12-ти лет – должны решать его родители с учетом того, какова ситуация с коронавирусом в их регионе.

[ + – ] Использование маски в публичных пространствах / Источник: who.int

Кроме того, в организации не рекомендуют использовать маски и респираторы с клапанами, поскольку те не фильтруют выдыхаемый человеком воздух.

Защитные пластиковые лицевые экраны, в связи с тем что они обеспечивают только защиту глаз, также не рекомендуются. В частности, их следует применять только при невозможности носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.

Самый оптимальный вариант, предложенный ВОЗ – трехслойные маски сделанные из дышащих тканей. При этом в рекомендациях напомнили, что масочный режим должен соблюдаться в сочетании частым мытьем рук или обработкой их антисептиками, а также с личным отказом каждого от посещения мест с большим скоплением людей.

На днях один из крупнейших исследовательских центров в мире, клиника "Mayo Clinic" провела собственный эксперимент, который подтвердил важность ношения масок.