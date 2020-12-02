Готовятся массовые подделки вакцины от Covid-19, - Интерпол

В связи с тем, что вакцины от COVID-19 уже готовятся к выходу на рынок, по всему миру возникают криминальные группы, готовые продавать поддельные препараты.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19, в том числе и онлайн-аферистов.

"Сейчас, когда все больше вакцин от коронавируса приближаются к стадии утверждения и глобального распространения, главная задача – обеспечить безопасность цепочки поставок. Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их", – заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Как сообщается в уведомлении: "Криминальные сети будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности, продавая им через поддельные веб-сайты поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для их здоровья и даже жизни, тех кто их будет принимать".

В "оранжевом" уведомлении Интерпола происходящее описывается как "потенциальная преступная деятельность в отношении фальсификации, кражи и незаконной рекламы вакцин против COVID-19 и гриппа", а пандемия "уже привела к беспрецедентно-хищническим преступным деяниям". Отметим, что "оранжевые" извещения (Orange notices) Интерпола – о лицах, объектах, событиях или деятельности, которые представляют непосредственную угрозу общественной безопасности.

"Важно, чтобы правоохранительные органы были как можно более подготовлены к натиску всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, поэтому Интерпол и выпустил это глобальное предупреждение", – уточнили в организации. Также в уведомлении сообщается, что координация между разными правоохранительными органами и органами, регулирующими сферу здравоохранения, "будет играть жизненно важную роль" для обеспечения безопасности людей.

В "Интерполе" предполагают, что с постепенным восстановлением активных авиапутешествий, которое будет сопровождаться требованием негативного теста на коронавирус, преступники могут активизироваться. Это приведет к параллельному производству и распространению несанкционированных и фальсифицированных наборов для тестирования.

Напомним, в среду 2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству на следующей неделе начать масштабную бесплатную вакцинацию населения РФ от коронавируса, на добровольной основе участников.