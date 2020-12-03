Частная собственность не является абсолютным правом, – Папа Римский

Франциск в своем послании раскрыл основы новой социальной справедливости.

В современном мире частная собственность не является абсолютным правом

Такое мнение выразил Папа Римский Франциск во время послания к участникам виртуальной встречи судей – членов Комитета по социальным правам в Африке и Америке. Встреча проходила на тему "Строительство социальной справедливости. На пути к полному применению основных прав людей в ситуации уязвимости", сообщают Vaticannews.

В частности, приветствуя африканских и американских юристов, Франциск отметил необходимость созидания "новой" социальной справедливости в обществе, которое относится с недоверием к тем, у кого есть власть решать, что есть справедливость.

По мнению Папы Римского, виртуальная встреча судей – это "целительный бальзам" на фоне происходящего, и в этот момент судьи призваны стать в определенном смысле "поэтами". А как поэты, они нуждаются в созерцании, в размышлении, в понимании "музыки окружающей реальности", в способности выражать ее словами. Это должна быть "поэзия, исцеляющая раны бедных".

Кроме того, Папа излагает свой взгляд на основы новой социальной справедливости. Во-первых, справедливость должна строиться на реальности, суть которой в том, что небольшое количество людей живет в роскоши, в то время как растет число тех, чье достоинство не принимается во внимание. Во-вторых, это должен быть коллективный процесс, в котором все люди доброй воли день за днем стремятся к этой справедливости. В-третьих, необходимо прилагать усилия, следуя примеру доброго самарянина, возлагая на себя бремя других людей и отвергая культуру равнодушия.

Папа Римский считает, что христианская традиция никогда не признавала как абсолютное и неприкосновенное право на частную собственность и всегда подчеркивала социальную функцию каждой из ее форм.

По мнению Святейшего Отца, "право на собственность – это естественное право, вытекающее из всеобщего права, которое исходит из универсального предназначения сотворенных благ".

Отметим, ранее Папа Римский Франциск в своей новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему" упрекнул людей, недовольных карантинными ограничениями, в эгоизме. Понтифик считает, что такие люди думают только о себе.