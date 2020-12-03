В пригороде Парижа неизвестные протаранили машиной и осквернили мечеть (фото)

Вандалы при помощи огнетушителя осквернили мужскую молитвенную комнату.

2 декабря в городе Бретиньи-сюр-Орж, который расположен в 28 км от Парижа, неизвестные на автомобиле выбили входную дверь мусульманской мечети. Об этом сообщил мэр Николя Меари на официальной странице города в Facebook.

"Сегодня в 6 утра повредили мечеть Бретиньи. В ворота въехала машина, люди ворвались в саму мечеть. Возле входа и в мужской молитвенной комнате был обнаружен порошок для огнетушителя без признаков возгорания", — рассказал Меари.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль, на котором вандалы ворвались в мусульманский храм, обнаружили сожженным в соседнем городе.

Меари выразил свою поддержку мусульманской общине Бретиньи и заявил, что подобные инциденты являются неприемлемыми, поскольку "свобода вероисповедания является фундаментальным принципом Французской Республики, которым нельзя пренебрегать". И это, по словам мэра города, касается не только мусульман, но и христиан с представителями других религий.

Член культурной ассоциации мусульман в Бретиньи-сюр-Орж Лехсен Мукадди рассказал изданию France Bleu, что к осквернению мечети причастны один или два человека. По его словам, злоумышленники ничего не украли, однако верующие "шокированы инцидентом". Местные мусульмане собрались в мечети, чтобы очистить место и ликвидировать последствия инцидента.

Фото: France Bleu

Из-за угрозы распространения коронавируса храм временно не работал.

Напомним, 16 октября учителю истории Самюэлю Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорион (27 км от Парижа) отрубили голову. Прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом предполагает, что преступник решил наказать педагога за то, что тот показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

29 октября неизвестный напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли. Во Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Через два часа после теракта в Ницце произошел еще один инцидент в Авиньоне, папской столице Франции. И еще один, у консульства Франции в Джедде, в Саудовской Аравии. А 31 октября в Лионе неизвестный устроил стрельбу возле греческой церкви.