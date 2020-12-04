Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, – СМИ

Заседание планируют провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, которое должно было состояться 8 декабря в онлайн-режиме. Заседание планируют провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса заседание хотели провести в формате видеоконференции.

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, так как в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только в очном формате. Лишь тогда они могут принимать решения.

На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину – премьер-министр.

Ранее сообщалось, что во время второго председательства Литвы в Совете Евросоюза, которое намечено на 2027 год, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС.