Конгресс США может заблокировать вывод американских военных из Германии

Сократить американский военный контингент в ФРГ по закону можно будет лишь после того, как Министерство обороны аргументирует такой шаг перед Конгрессом США.

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год (National Defense Authorization Act), опубликованном в среду, 3 декабря, рассмотрено предложение по выводу американских военных из Германии, которых на данный момент в ФРГ расположено порядка 36-ти тысяч.

Как передает "ТАСС", в документе говорится, что сокращение присутствия военнослужащих США в ФРГ ниже 34 500 не может быть осуществлено без предоставления оценки последствий такого шага со стороны Пентагона. Как считают в Вашингтоне, соответствие вывода американских войск из Германии национальным интересам страны, глава Минобороны США Кристофер Миллер должен обосновать в специальном докладе перед Конгрессом.

"Предотвратить сокращение числа военнослужащих в ФРГ ниже 34 500 за 120 дней, пока министр обороны не предоставит оценку и планы касательно последствий для союзников, семей военнослужащих, сдерживания и затрат", – отмечается в тексте NDAA. Одновременно в документе выражается поддержка Конгресса важности размещения американских сил в ФРГ и союза двух стран.

Как сообщает "DW", то, что Конгресс собирается блокировать масштабный вывод американских военных из Германии, следует из ряда законопроектов, подготовленных в связи с принятием оборонного бюджета США на 2021 год.

Отметим, что 29 июля этого года занимавший тогда пост главы Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тысяч военнослужащих. Из этого числа, около 6 400 солдат вернутся на родину, и примерно 5 600 – будут передислоцированы в Италию и Бельгию. По его словам, в ФРГ останутся максимум 25 тысяч американских военных.

Об подготовке такого сценария 15 июня предупредил президент США Дональд Трамп, отметив, что содержание такого штата военных приносит США "огромные расходы", и раскритиковав Германию за то, что она не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Спустя пару недель, 1 июля, Трамп подвердил свои намерения сократить число солдат в Германии до 25 тысяч, отметив, что США не должны "защищать Германию от России", поскольку та платит РФ миллиарды долларов в год за энергоресурсы и строит "Северный поток-2".

Как мы уже сообщали, проект оборонного бюджета США на 2021 год предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".