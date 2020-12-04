Официально: За шесть недель войны в Карабахе погибли более 5,5 тысяч человек

Только по официальным данным, в НКР гибло в среднем по 125 человек в день с обеих сторон.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны Азербайджана в четверг, 3 декабря, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, страна потеряла 2 783 военнослужащих, и еще более 100 военных считаются пропавшими без вести. Кроме того, согласно публикации, в медицинских учреждениях Азербайджана продолжают находится 1245 раненых солдат.

Как отмечает ведомство, число жертв может вырасти, поскольку поиски погибших продолжаются до сих пор.

За день до этого, 2 декабря пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян сообщила информ-агентству "Новости-Армения", что с начала конфликта судебно-медицинская служба страны провела экспертизу 2 718 тел погибших армянских военнослужащих.

По ее словам, среди погибших есть также неопознанные тела, и в настоящее время проводятся судмедэкспертизы, чтобы установить их личности. Никогосян добавила, что при обмене тел погибших процесс подсчета жертв продолжится.

Если суммировать официальные данные Баку и Еревана, то получим 5 501 погибшего с обеих сторон за 44 дня войны (с 27 сентября, когда началось наступление Азербайджана и вплоть до 10 ноября, когда было заключено перемирие). Таким образом, только по официальным данным в НКР убивали по 125 человек в день.

Напомним, 22 октября, задолго до заключения перемирия, президент России Владимир Путин заявил, что каждая из сторон конфликта потеряла уже более 2 тысяч военных, а общее количество потерь приближается к 5 тысячам. Президент РФ напомнил, что за десять лет войны в Афганистане погибли 13 тысяч советских военнослужащих.