В Турции разработали план вакцинации населения, начиная с середины декабря

Различные категории граждан будут вакцинироваться по принципу от групп наибольшего к группам наименьшего риска.

В Турции разработали план вакцинации населения против COVID-19, которая начнется после 11 декабря. Различные категории граждан будут вакцинироваться по принципу от групп наибольшего к группам наименьшего риска.

Об этом передает Укринформ в Турции.

Вакцинацию планируют провести в четыре этапа, в приоритете будут стоять врачи.

"Наши медицинские работники будут иметь приоритет в вакцинации перед категориями населения, которые относятся к группам риска. Детальная стратегия будет разработана Научным комитетом … Отечественная вакцина будет готова к применению в апреле", – сказал министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

График вакцинации:

Первый этап вакцинации охватит медицинских работников граждан старше 65 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто проживают в приютах и ​​других местах, где одновременно находится много людей.

На втором этапе будут вакцинировать работников важных секторов экономики, представителей сферы услуг, а также граждан в возрасте 50 лет и старше, которые имеют хотя бы одно хроническое заболевание.

На третьем этапе будут вакцинировать людей в возрасте до 50 лет, имеющие хоть одно хроническое заболевание, а также молодежь и работников различных отраслей, не относящихся к первым двум группам.

На четвертом этапе прививки получат все те, кто не получил его на первых трех этапах.

По словам турецкого министра здравоохранения, Турция продолжает вести переговоры по поставкам вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech, которую возглавляет турецкий профессор Угур Шахин. Планируется, что в декабре в страну поступит уже 20 млн вакцин.

Напомним, в ноябре министр Кабинета министров Олег Немчинов говорил, что массовое тестирование в Украине планируется только в "красных" регионах.

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту – это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку – это работники сферы здравоохранения", – сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов. Он также сообщил, что COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.