Арестован блогер Reeflay, во время стрима которого умерла девушка (видео допроса)

У девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому. Если вина блогера будет доказана, его ждет до 15 лет колонии.

Суд арестовал на два месяца видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого на YouTube умерла девушка. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие обвинило Решетникова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до 15 лет колонии.

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У девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.

Напомним, блогер Стас Reeflay несколько часов вел стрим, на заднем фоне которого лежало тело мертвой девушки. Парень общался с чатом и не выключил камеру, когда приехала скорая и полиция. Reeflay назвал усопшую Валентиной и сказал, что она была его лучшей подругой.

Блогера задержали в частном доме в деревне Ивановка (Раменский район Подмосковья). Его отвезли в отдел. По предварительной информации, причиной смерти Валентины стало переохлаждение: она долгое время пробыла на морозе без верхней одежды. Некоторые СМИ предположили, что на улицу ее мог выгнать сам Reeflay.