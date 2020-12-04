На Бали начинается массовый голод: последствия локдауна и отсутствия туристов

Из-за обнищания местного населения проблема голода распространилась даже на отдельные городские районы.

Из-за пандемии коронавируса, и как следствие, снижения туристического потока на некоторых территориях индонезийского острова Бали начался массовый голод. Об этом сообщает Al-Jazeera.

"Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды – их тысячи", – сказала Сара Чапман, представитель благотворительной организации, которая работает на Бали и помогает накормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями.

По информации издания, из-за обеднения местного населения проблема недоедания распространилась даже на отдельные городские районы.

В частности, резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали в основном на средства родственников, работавших в сфере услуг.

Около 60 процентов ВВП острова приходится на туризм, и из-за отсутствия туристов по состоянию на август остров лишился 105 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос до 5,6%.

Одновременно растет число и так называемых "ковид-бедняков" – людей, потерявших возможность зарабатывать себе на пропитание из-за пандемии.

"Это люди среднего класса, которые ранее имели работу. Они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют", – сказал руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton).

Власти острова ранее заявляли, что Бали будет закрыт до 2021 года.

Напомним, в апреле этого года на острове Бали были найдены мертвыми двое украинцев. Их тела нашли в номере отеля, в котором они проживали. В крови умерших был обнаружен метанол и этанол, что может свидетельствовать о факте отравления.