На Бали нашли мертвой супружескую пару из Украины, – СМИ

Местной полиции пока не удалось установить причину смерти

Полиция Индонезии обнаружила прошлой ночью на острове Бали мертвые тела супружеской пары из Украины. Об этом сообщает Coconuts Bali.

"Полиция начала расследование, чтобы установить причину смерти двух граждан Украины, чьи тела были найдены в районе Кедонганаг, в регентстве Бадунг, прошлой ночью", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, тела украинцев были опрысканы дезинфицирующими средствами перед отправлением в местный госпиталь.

Руководитель полиции Денпасара Янсен Авитус Панжайтан сообщил, что тела пары были эвакуированы согласно протоколу о коронавирусе (COVID-19).

"Пока что мы не нашли признаков насильственной смерти на телах украинцев", – сказал он.

Также сообщается, что супружеская пара целый день не выходила из апартаментов, в которых проживала. В связи с этим персонал заведения вызвал полицию. Когда правоохранительные зашли внутрь, то увидели на полу двух людей без признаков жизни.

"Когда им удалось открыть комнату, на полу лежали два тела без признаков жизни", – сообщил глава района Кедонганаг Кадек Лаксана.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта закрывается государственная граница.