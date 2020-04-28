В феврале от пневмонии умерли 705 украинцев, — Госстат

При этом, в январе умер от гриппа и пневмонии 621 человек

В январе-феврале 2020 года от пневмонии скончались 1326 человек.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Ранее Госстат сообщал, что в январе умер от гриппа и пневмонии 621 человек. Таким образом, в феврале по этим причинам скончались 705 человек.

Согласно данным центра общественного здоровья в период с 27 января по 1 марта в Украине лабораторно подтвердили 41 смерть от гриппа.

По данным Госстата, за явнварь-февраль больше всего людей умерли от болезни системы кровообращения — 68 548 человек.

От образования опухолей умерли 13 451 человек (из них от злокачественных – 13 307).

От внешних причин смерти – 4 843 человека (из них от преднамеренного самоповреждения – 869 человек, от транспортных несчастных случаев – 630, от отравления алкоголем – 448, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений – 243).

Госстат данных по смертности от пнвемнонии за 2019 год данных еще не предоставил. В 2018 году была зарегистрирована 6101 смерть от пневмонии (на 27% больше чем в 2017 году).

Как ранее сообщал Фокус: