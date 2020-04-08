В 5 раз больше. В Украине все ещё повышенное количество тяжелых респираторных инфекций

Количество случаев ТОРИ пошло на спад одновременно с резким ростом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

С февраля в Украине зарегистрировано аномальное количество случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ), превышающие в 3-11 раз показатели за соответствующий период 2019 года. Их пик наблюдался в середние марта. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Количество случаев ТОРИ начало стремительно расти с 4 недели (20-26 января) 2020 года (показатель 2019 года превышен в 3,3 раза) и достигло пика на 12 неделе (16-22 марта) 2020 года (превышение в 11 раз показателя 2019 года).

С 13 недели количество новых случаев ТОРИ пошло на спад. В течение 14 недели (30 марта — 5 апреля) зафиксировано 100 случаев, тогда как год назад - 22 (превышение почти в 5 раз).

Отметим, что с 12 недели в Украине начало резко расти количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции: 12 неделя — 70 новых случаев, 13 — 402, 14 — 832.

Количество зарегистрированых новых случаев ТОРИ и коронавируса по неделям в 2019-2020 годах / Источник: данные ЦОЗ

Согласно приказу МОЗ от 15 апреля 2019 года, тяжелая острая респираторная инфекция - острое респираторное заболевание, характеризующееся повышением температуры тела до 38 градусов и выше в анамнезе или при термометрии, кашлем, началом в течение предыдущих 10 календарных дней и требующее госпитализации.

ВВС Украина со ссылкой на семейных врачей сообщает, что первые пациенты с нетипичными симптомами ОРВИ, похожими на коронавирус, стали обращаться за помощью еще в начале февраля. А вскоре количество случаев пневмонии выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако в то в время тесты на коронавирус в Украине еще не делали.

В Центре общественно здоровья BBC подтвердили, что прирост ТОРИ в стране действительно существенный, но уверяют, что часто речь идет об обычном гриппе, а именно о гриппе типа AH1N1 ("свиной грипп").

"В этом сезоне он преобладает в циркуляции, так и летальных случаев много, и эпидемиологические пороги длительное время превышены. Этот грипп так себя ведет", — объясняет Оксана Артемчук, заведующая отделом Гриппа ОРВИ ЦОЗ.

Во время пика ТОРИ (12 неделя) эпидемический порог заболеваемости на ОРВИ и грипп в Украине был превышен на 10,6%, а в то же время в прошлом году — ниже на 24,7% На прошлой неделе эпидемический порог был уже меньше на 42,3%, год назад — на 36,4%.

Всего по состоянию на 5 апреля, в Украине с начала эпидсезона (30 сентября 2019 года) в Украине зарегистрировано 2018 пациентов ТОРИ, методом ПЦР среди них было проверено 799 человек (39,6%). У 241 из них был подтвержден грипп (37,8%), еще у 61 — другие вирусы респираторной группы инфекций, по остальным - данные не приводятся

За анологичный период прошлого года в Украине методом ПЦР проверили 504 пациента с ТОРИ. Грипп тогда обнаружили у 173 из них (45%).

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине лабораторно провели 7205 человек с подозрением на коронавирус. Инфекцию подтвердили у 1668 человек (за сутки 206 новых случаев).

Согласно данным Worldometers, в Украине на данный момент проведено 165 тестов на миллион населения. Для сравнения: в США — 6 291 (всего 2 млн 82 тыс.), Германии — 10 962 (всего 918 тыс.), Италии — 12 495 (всего 755 тыс.), России — 6 237 (всего 910 тыс.), Южной Кореи — 9 310 (всего 477 тыс.), Беларуси — 4868 ( всего 46 тыс.), Польше — 2437 (всего 92 тыс.).

Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране могут делать около 30 тыс. тестов в неделю и планирует довести это количество до 80 тыс. По его словам, сейчас в Украине проводится около 1 тысяч тестов в день, а в большем количестве нет необходимости. Лаборатории не перегружены.

Небольшое количество тестов, проведенных в Украине по сравнению с другими странами Европы, он объяснял тем, что наша страна сейчас находится на другом этапе эпидемии.

"Мы анализируем ситуацию и должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Поэтому мы сегодня смотрим сценарии, которые происходили в Италии, Испании, Франции. Если проанализировать количество тестов, проводимых в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирование", – объяснял Ляшко.

В то же время, как обычные украинцы, так и народные депутаты, жалуются, что ЦПР-тесты на коронавирус, которые дают точный результат, в Украине больницы делают с большим трудом, даже если человек находится в тяжялом состоянии. В то же время, как показывает мировая практика, массовое тестирование играет важную роль в сдерживании эпидемии.