В России тех, кто хочет получить вакцину от COVID-19, призвали не пить спиртное в течение 42 дней

Запись на вакцинацию в Москве началась 4 декабря. Регистрировались со скоростью 1 тыс. человек в час.

Тем, кто вакцинирован от коронавируса, нужно продолжать соблюдать масочный режим, сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

Этим людям также нужно на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо для того, чтобы получивший прививку не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

Голикова напомнила, что вакцина двухэтапная, она вводится через 21 день. "Поэтому в течение 42 дней необходимо воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", – сказала вице-премьер РФ,

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию россиян от коронавируса. Первыми привьют учителей и врачей.

В Москве электронная запись на прививку открыта с 4 декабря. За первые пять часов зарегистрировались 5 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Это учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", – пояснил он.