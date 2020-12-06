Time назвал 2020 год наихудшим в истории человечества

Журнал сравнил уходящий год с фильмом, который хочется выключить 20-й минуте просмотра.

Журнал Time назвал уходящий 2020 год худшим в истории человечества. Кинокритик Стефани Захарек сравнила этот год с фильмом, который бы захотелось выключить уже на 20-й минуте. Об этом сообщает Time.

"В истории США и мира конечно, были и худшие годы, но большинство из нас, живущих сегодня, не сталкивались ни с чем подобным. Вам должно быть более 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года. Примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических потерях, вызванных Великой депрессией, или 80 лет, чтобы сохранить воспоминания о Второй мировой войне и ее ужасах", – пишет Захарек.

Основным несчастьем, с которым столкнулось человечество в этом году, оказалась беспомощность, вызванная пандемией коронавируса.

Также большой проблемой стала безработица, экономические и гуманитарный кризис, пожары в Австралии и протесты в США, связанные с движением Black Lifeʼs Matter.

"Люди не сдались и выстояли. В Америке не всегда может быть солнечно. Иногда нам приходится переживать самый темный час перед рассветом", – написала Захарек.

"Мы все устали, но наш флаг все еще поднят. Этот вирус атакует самых слабых и уязвимых и, таким образом, непропорционально затронул определенные слои населения. Все правила и ограничения утомили нас, но оставаться бдительным как никогда важно", – подытожила Захарек.

Напомним, Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года. По словам лингвистов, текущий год выдался не тем, чтобы его аккуратно вместить в одно единственное слово.