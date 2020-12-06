Раскрыта тайна монолитов, которые загадочно появлялись и исчезали в разных частях мира

Группа художников The Most Famous Artist начала продавать арт-объекты за рекордные 45 тыс. долларов.

У загадочных монолитов, появлявшихся и пропадавших в разных точках мира, обнаружились владельцы. Об этом сообщает New York Post.

Первый монолит был обнаружен в прошлом месяце в пустыне американского штата Юта. Его нашли сотрудники Бюро землепользования. Спустя две недели неизвестные люди разобрали установленный монолит.

После этого, подобный монолит появился в Румынии, который спустя некоторое время также загадочно исчез.

"Строение высотой 2,8 метра исчезло в мгновение ока также незаметно, как и появилось", – писали местные румынские газеты.

Третий монолит появился в среду, 2 декабря, снова в США, в штате Калифорния.

До сих пор было неизвестно, кто создает монолиты и размещает их в разных странах. Несмотря на предположения о "внеземном" происхождении монолита, группа художников взяла на себя ответственность за масштабный розыгрыш. Более того, они предлагают всем желающим заказать установку конструкции у себя во дворе за 45 тыс. долларов.

Сообщество художников, известных как The Most Famous Artist, разместило фотографию монолита в своем аккаунте в Instagram, подписав как "monolith-at-a-service.com". К фотографии конструкции также прилагались ее технические характеристики.

"Подлинные размеры и материалы музейной ценности; подтверждения подлинности прилагаются; доставка и установка включены", – говорится в тексте.

В интервью изданию Mashable основатель группы Мэтти Мо, "не стал ни подтверждать, ни опровергать свою причастность, и не предоставил дополнительных доказательств".

"Я не могу сказать много из-за законности первой установки. Я могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем свои услуги по продаже монолитов", – заявил Мо.