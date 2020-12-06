Золотое сердце. Владимир Кличко получил награду за помощь детям от немецкого фонда

Владимир Кличко вместе с братом Виталием помогли 1,9 млн детей.

Экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко получил награду Золотое сердце от фонда Ein Herz für Kinder (Сердце — детям) за благотворительность. Об этом сообщает iSport.

В рамках благотворительного телемарафона, организованного Фондом, удалось собрать 26 миллионов евро. Деньги будут потрачены на помощь не только детям из Германии, но и маленьким украинцам — на борьбу с последствиями Чернобыльской катастрофы и на лечение онкобольных детей.

Сообщается, что Владимир Кличко вместе с братом Виталием оказали помощь 1,9 миллиону детей.

Ранее Владимир Кличко стал единственным украинцем, попавшим в топ-100 лучших спортсменов XXI века. Он занял 98 место в рейтинге.