Лукашенко и его сыну запретили появляться на Олимпиаде в Токио

В МОК считают, что нынешнее руководство НОК Беларуси, который возглавляет Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что Александру Лукашенко и членам исполкома НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Об этом сообщил на своей странице в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

Возглавляет олимпийский комитет Беларуси Александр Лукашенко, также в него входит Виктор Лукашенко – сын Александра Лукашенко и вице-президент НОК.

Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации", – сообщил Бах.

При этом все спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх.

Напомним, 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.