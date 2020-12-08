Сериал "Ход королевы" резко увеличил продажи шахматных комплектов, − СМИ (фото)

Также резко возросли поисковые запросы по шахматам в Google.

Нашумевший сериал "Ход королевы" стримингового сервиса Netflix спровоцировал небывалый всплеск интереса к шахматам. После премьеры сериала продажи шахматных наборов и книг о шахматах возросли в несколько раз.

Об этом пишет CNN.

В компании NPD Group, которая занимается маркетинговыми исследованиями, отметили, что в первые три недели после выхода фильма продажи шахматных комплектов в США выросли на 87%, а продажи книг о шахматах − на 603%.

При этом, до 2020 года продажи всего, что связано с шахматами, оставались неизменными или даже год за годом снижались.

Издание отмечает, что также резко возросли поисковые запросы по шахматам в Google.

Директор по развитию бизнеса chess.com Ник Бартон, заявил, что шоу стало культурным явлением для любителей шахмат. По его словам, миллионы новых фанатов стекаются на chess.com для игр, уроков и головоломок, что дает сайту самый большой годовой рост с момента его запуска в 2007 году. С марта к нему присоединилось 12,2 миллиона новых участников, в том числе 3,2 миллиона, которые присоединились после дебюта шоу в конце октября.

"Шахматы – это игра полной информации, это игра определенности и равенства. Это игра социализации и построения близких отношений. Я бы сказал, что в нормальных условиях это подходящая метафора для жизни", – сказал Бартон.

Он добавил, что в хаотичный 2020 год, когда бушует коронавирус, а внешний мир может показаться угрозой, игра за шахматной доской может стать спасением для многих.

Отметим, новый американский драматический мини-сериал "Ход королевы" (англ. The Queen’s Gambit) установил рекорд сервиса по количеству просмотров.

О чем сериал?

Семь серий фильма рассказывают историю шахматного вундеркинда-сироты Элизабет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х гг. и продолжается до 1960-x.

Восьмилетняя сирота Бет Хармон попадает в детдом после смерти матери. У девочки феноменальные математические способности, поэтому, когда местный дворник мистер Шайбел учит ее играть в шахматы, она легко его обыгрывает. Через несколько лет Бет удочеряют супруги из Лексингтона. На тот момент девушка уже знает, чего хочет от жизни – стать гроссмейстером. Однако этому может помешать один факт – в детдоме у Бет возникла тяга к успокоительным средствам, которая позже превратилась в наркозависимость.