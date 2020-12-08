Алиев предлагал Армении купить Нагорный Карабах за $5 млрд

Осенью этого года жертвами войны за возвращения контроля над захваченными территориями стали более 5 тысяч человек.

Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна подтвердил, что его беседа с президентом Беларуси Александром Лукашенко действительно была в октябре 2016 года во время сессии Совета ОДКБ в Ереване.

На записи Лукашенко говорит Саргсяну, что Алиев якобы готов заплатить $5 млрд за отказ Еревана от семи районов в Карабахе. Армянский президент, в свою очередь, предложил Алиеву $6 млрд, если тот откажется от этих территорий.

"Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе оказалась в интернете", – говорится в заявлении офиса Саргсяна. Там публикацию аудиозаписи приняли как факт и воздержались от комментариев: "Проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор".

Приблизительное содержание этого диалога Лукашенко раскрыл еще в декабре 2018 года.

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

Азербайджан сообщил о гибели 2783 военнослужащих, еще 100 человек пропали без вести. Ереван говорил о 2425 погибших армянских военнослужащих.