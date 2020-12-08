Турецкие части примут участие в азербайджанском "параде Победы"

Всего в параде примут участие более 3 000 военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе "новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны

В военном параде в Баку 10 декабря, посвященному окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, примут участие подразделение турецкой армии. Об этом сообщает Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces.

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"Подразделения из состава 4 полевой армии Турции прибыло в Азербайджан для участия в параде победы", – говорится в сообщении.

Всего в параде примут участие более 3 000 военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе "новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны".

В Минобороны Азербайджана рассказали, что на параде будет представлена "часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской Армией в ходе Отечественной войны".

Ранее в соцсетях писали, что на параде могут продемонстрировать и армянских военнопленных, об этом говорили и в парламенте Армении. Но в госкомиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан категорически опровергли эти сведения. Там заявили, что "муссируемая в соцсетях информация о намерении Азербайджана унизить честь и достоинство армянских военнопленных в ходе парада в Баку необоснованна и не соответствует действительности".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 декабря издал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.