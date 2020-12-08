С чистой совестью: Папа Римский Франциск объявил год прощения всех грехов в связи с Covid-19

Папа простил католиков, которые в связи с карантинными ограничениями и общей ситуацией, вызванной пандемией, не могут попасть к своим духовным отцам, для отпущения прегрешений.

Глава католической церкви Папа Франциск объявил о массовом отпущении грехов на фоне глобальной эпидемии коронавируса Covid-19.

Как сообщается в официальном папском декрете, опубликованном на сайте Ватикана, Понтифик объявил ближайший год – до 8 декабря 2021 года – годом Святого Иосифа, мужа Богоматери, который ровно 150 лет назад был объявлен покровителем католической церкви.

По словам Франциска, это особенно актуально в месяцы пандемии, так как очень многие люди пожертвовали многим во время кризиса ради защиты ближних, чтобы их жертвы остались незамеченными.

"Святой Иосиф напоминает нам, что те, кто кажутся скрытыми в тенях, могут сыграть несравненно большую роль в истории спасения", – подчеркнул Папа Римский, заявив, что тем католикам, кто будет усердно каяться и молиться в этом году, церковь дарует полную индульгенцию (отпущение грехов).

Одновременно с этим, в декрете уточняется, что "полная индульгенция", то есть прощение грехов даруется "покаявшимся и при намерении выполнить три условия", а в частности: тайная исповедь, евхаристическое причастие и молитва.

По словам главы католической церкви, в условиях ковидных ограничений индульгенция людям просто необходима – в особенности пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем остальным, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск упрекнул людей, недовольных карантинными ограничениями, в эгоизме, заявив, что "антимасочники" думают только о себе.