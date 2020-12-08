Эрдоган прилетит в Баку на парад в честь победы в Карабахе

Президенты Азербайджана и Турции подпишут документы, "которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет присутствовать на параде, организованном Азербайджаном для празднования своей победы в войне за Нагорный Карабах. Об этом сообщает Anadolu.

Двухдневный визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и начнется 9 декабря. Сам парад назначен на 10 декабря.

В параде, который состоится в Баку 10 декабря, примут участие более 3 тысяч военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе "новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны".

В Минобороны Азербайджана добавляют, что на параде будет представлена "часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны".

Кроме того, в программе визита Эрдогана — подписание договоров; в повестку переговоров включены также региональные и международные вопросы.

"Ожидается подписание двусторонних документов, которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами", – сказано в сообщении.