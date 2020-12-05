Азербайджан проведет 10 декабря "парад победы" и покажет трофейную армянскую технику

Президент Азербайджана издал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Министерство обороны Азербайджана официально подтвердило, что 10 декабря в Баку состоится военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. В сообщении поводом для парада названа "Победа в Отечественной войне".

В параде примут участие более 3 000 военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе "новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны".

В Минобороны добавили, что на параде будет представлена "часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской Армией в ходе Отечественной войны".

В настоящее время проводятся репетиции этого парада.

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Ранее в соцсетях писали, что на параде могут продемонстрировать и армянских военнопленных, об этом говорили и в парламенте Армении. Но в госкомиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан категорически опровергли эти сведения. Там заявили, что "муссируемая в соцсетях информация о намерении Азербайджана унизить честь и достоинство армянских военнопленных в ходе парада в Баку необоснованна и не соответствует действительности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 декабря издал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Что касается пленных, то Баку предложил совершить обмен по принципу "всех на всех". Ереван согласился. Сейчас идет подготовка к такому обмену.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе боевых действий погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль Лачинского района, последнего из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху, поэтому Карабахского конфликта, по мнению Алиева, больше нет.

Большинство депутатов армянского парламента проголосовало против отмены военного положения, которое было введено 27 сентября на фоне начала боевых действий в Нагорном Карабахе.