Азербайджан назвал свои потери в войне за Карабах

Погибли почти 3 тысячи военнослужащих

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана.

Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

"В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК", – говорится в сообщении.

Больше 100 военных считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. Еще 1 245 человек находятся в больницах Азербайджана.

Ранее в Минздраве Армении сообщали о гибели 2 425 армянских военных в Карабахе.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль Лачинского района, последнего из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху, поэтому Карабахского конфликта, по мнению Алиева, больше нет.