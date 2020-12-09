Компания SpaceX отменила запуск ракеты Starship за секунду до старта (фото, видео)
Произошло автоматическое отключение одного из двигателей Raptor.
Компания SpaceX отменила запуск первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship за 1,3 секунды до старта.
Об этом сообщается в Twitter компании.
Произошло автоматическое отключение одного из двигателей Raptor. В SpaceX заявили, что запуск перенесен минимум на один день.
Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship должен был совершить "прыжок" на 15 километров, и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.
Вторая попытка старта запланирована на среду 9 декабря.
Напомним, 6 декабря Space X запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию. Корабль отправился со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. На борту находится груз весом примерно 2900 кг, который содержит различные принадлежности для экипажа МКС, в том числе для российских космонавтов, оборудование для станции, комплектующие для компьютеров.