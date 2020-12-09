В США Республиканцы заблокировали резолюцию о признании победы Байдена

Президент Трамп все еще отказывается признать свое поражение на ноябрьских выборах, утверждая, что голосование было сфальсифицировано.

Представители Республиканской партии, входящие в комитет Конгресса по инаугурации избранного президента, проголосовали против резолюции по подготовке к приведению к присяге Джо Байдена. Тем самым, они отказались признать его победителем на президентских выборах на фоне отчаянных попыток Дональда Трампа оспорить их результаты.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Против документа проголосовали лидер сенатского республиканского большинства Митч МакКоннелл, сенатор Рой Блант и лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти.

Всего в комитет входят шесть представителей, по три от Республиканской и Демократической партий.

Такой демарш привел в ярость членов комитета-демократов.

"Та степень, насколько республиканцы отказываются признать результаты выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашим следующим президентом и вице-президентом, просто поражает", – сказал лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Совместный комитет каждые четыре года планирует церемонию инаугурации главы Белого дома.

Президент Трамп все еще отказывается признать свое поражение на ноябрьских выборах, утверждая, что голосование было сфальсифицировано.

На данный момент, почти все юридические иски, выдвинутые кампанией Трампа, были отклонены судами, а штаты, где Трамп пытался оспорить результаты, подтвердили итоги президентских выборов.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп, заявил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает победителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена.