Техас и еще 17 штатов просят верховный суд США отменить результаты президентских выборов

Если иск будет удовлетворен, президент Дональд Трамп может избежать проигрыша на выборах Джо Байдену.

Власти штата Техас обратились в Верховный суд США с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в четырех штатах, а именно в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Семнадцать других штатов присоединились к заявлению Техаса в Верховный суд (Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния).

Об этом пишет Reuters.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что избирательное законодательство в этих штатах было изменено под предлогом пандемии коронавируса. В иске в Верховный суд говорится, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, не могут считаться официальными и должны быть признаны не имеющими законной силы.

Верховный суд США уже объявил, что свой ответ на судебный иск власти четырех штатов должны представить до 3 часов дня в четверг.

Если иск будет удовлетворен, президент Дональд Трамп может избежать проигрыша на выборах Джо Байдену.

Официальные лица Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина уже назвали этот судебный процесс безрассудной атакой на демократию, а юристы скептически оценивают перспективы этого иска на успех.

Профессор и эксперт по избирательному праву юридической школы Джорджтаунского университета Пол Смит, сказал, что у Техаса нет законных оснований для иска.

"Штат Техас не имеет права жаловаться на то, как другие штаты подсчитывают голоса и как они собираются отдать свои голоса выборщиков", – сказал Смит.

Напомним, представители Республиканской партии, входящие в комитет Конгресса по инаугурации избранного президента, проголосовали против резолюции по подготовке к приведению к присяге Джо Байдена. Тем самым, они отказались признать его победителем на президентских выборах на фоне отчаянных попыток Дональда Трампа оспорить их результаты.