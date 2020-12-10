Генсек ООН: В мире развивается "вакцинный национализм"

Люди из бедных стран задаются вопросом, будут ли они когда-нибудь вакцинированы.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что в мире стремительно развивается так называемый "вакцинный национализм", когда люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задаются вопросом, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами.

Об этом сообщает AP.

Гутерреш призвал рассматривать вакцины от коронавируса как "глобальное общественное благо, доступное каждому, везде на планете, особенно в Африке".

Генсек ООН обратился с просьбой выделить $ 4,2 млрд для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин против ковида для беднейших слоев населения мира.

Он считает, что программа COVAX – единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в бедных странах.

Гутерриш отметил, что в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 53 тыс. смертей от осложнений заболевания.

"Есть реальная надежда, что вакцины, в сочетании с другими мерами общественного здравоохранения, помогут преодолеть пандемию", – сказал он.

Но чтобы положить этому конец, добавил Гутерриш, вакцины должны быть доступны для всех, а "большинству африканских стран не хватает финансирования для адекватного противодействия кризису, отчасти из-за снижения спроса и цен на их экспортные товары".

Напомним, Украина обратилась к представителям Канады с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса.