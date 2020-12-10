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За визитку Путина запросили более $7000

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Владимир Путин
Владимир Путин

Продает визитную карточку бывшая сотрудница компании советника президента РФ

Жительница Москвы по имени Мария выставила на продажу визитку президента Российской Федерации Владимира Путина на сайте Avito. Соответствующее объявление висит с 30 ноября.

На прикрепленном фото – двусторонняя визитная карточка на русском и английском языках. На ней напечатаны должности, которые Владимир Путин занимал в 1992 по 1996 года – заместитель мэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Тут же – телефон, факс и адрес организации, в которой работал нынешний президент России.

В описании товара автор отметила, что визитка – оригинальная, в хорошем состоянии.

"С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его (Путина – прим. ред) советника", – уточнила продавец, добавив, что готова поторговаться.

По информации росСМИ, в октябре прошлого года на этом же сайте продавали аналогичную визитку. Правда, тогда ее стоимость составляла два миллиона рублей. Продавец в описании товара подчеркнул, что визитку его отцу дал сам Владимир Путин.

Тем временем российские власти выставили на продажу завод "Массандра" в аннексированном Крыму. Начальная стоимость предприятия на аукционе составила 5,3 млрд рублей.