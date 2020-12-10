За визитку Путина запросили более $7000

Продает визитную карточку бывшая сотрудница компании советника президента РФ

Жительница Москвы по имени Мария выставила на продажу визитку президента Российской Федерации Владимира Путина на сайте Avito. Соответствующее объявление висит с 30 ноября.

На прикрепленном фото – двусторонняя визитная карточка на русском и английском языках. На ней напечатаны должности, которые Владимир Путин занимал в 1992 по 1996 года – заместитель мэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Тут же – телефон, факс и адрес организации, в которой работал нынешний президент России.

В описании товара автор отметила, что визитка – оригинальная, в хорошем состоянии.

"С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его (Путина – прим. ред) советника", – уточнила продавец, добавив, что готова поторговаться.

По информации росСМИ, в октябре прошлого года на этом же сайте продавали аналогичную визитку. Правда, тогда ее стоимость составляла два миллиона рублей. Продавец в описании товара подчеркнул, что визитку его отцу дал сам Владимир Путин.

Тем временем российские власти выставили на продажу завод "Массандра" в аннексированном Крыму. Начальная стоимость предприятия на аукционе составила 5,3 млрд рублей.