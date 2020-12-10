В США начали расследование против сына Байдена

Джо Байден пообещал, что на Министерство юстиции не будет оказываться политического давления.

Сын вероятного следующего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сам Хантер сообщил 9 декабря в заявлении на сайте переходной администрации Байден–Харрис.

"Вчера (8 декабря) я впервые узнал, что прокуратура штата Делавэр сообщила моему юристу, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, и уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", – отметил он.

Также появилась реакция на эту ситуацию и самого Джо Байдена.

"Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который боролся со сложными вызовами, включая жестокие персональные нападки на него в течение последних месяцев. Он только станет сильнее", – говорится в сообщении.

Как передает CNN со ссылкой на свои источники, дело ведется только в отношении Хантера, его отец в нем не фигурирует. Федеральные прокуроры в Делавэре, работая совместно с Агентством уголовных расследований (IRS) и ФБР, занимаются выдачей повесток в суд и сбором показаний. Последние месяцы расследование не предавалось огласке из-за директив министерства юстиции США, запрещающих открытые действия, которые могут повлиять на выборы.

Дело было открыто еще в 2018 году, оно касается возможного нарушения Хантером и его соратниками законов о налогообложении и отмывания денег при ведении бизнеса в зарубежных странах, в частности в Украине и Китае.

Издание отмечает, что Джо Байден пообещал, что в связи с этим делом на Министерство юстиции не будет оказываться политического влияния.

"Я не собираюсь им указывать, что они должны делать, и что не должны. Я не собираюсь им говорить, идите и преследуйте A,B или C. Это не мое Министерство юстиции, это Министерство народа", – сказал Байден.

Он добавил, что при его каденции в Министерстве юстиции будут работать независимые юристы.

"Люди, которым я предложу возглавить этот департамент, будут те, кто способен независимо принимать решения, кого наказывать, а кого нет", – сказал Байден.

Напомним, комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.