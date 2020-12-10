Беларусь закрывает c 21 декабря наземную границу на выезд. Причиной назван коронавирус

Выехать из Беларуси будет можно только при наличии документов, подтверждающих разрешенную правительством цель поездки.

В целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, временно приостановлено пересечение государственной границы на выезд из страны ее гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание. Об этом говорится в комментарии Национального правового интернет-портала к постановлению правительства от 7 декабря.

Запрет будет действовать с 21 декабря в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных порта.

Он не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командированных и некоторые другие категории.

Также будет разрешено выезжать белорусам:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника и супруга;

для получения медицинской помощи;

имеющим документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, – к месту постоянного проживания;

работающим на территории иностранного государства;

для получения образования в иностранных образовательных организациях.

Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Напомним, въезд в Беларусь иностранным гражданам запрещен с 1 ноября. Это сделано в целях предотвращения распространения COVID-19. При этом Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения.