Беларусь разрешила украинцам приезжать на операции и лечение: их пропустят через закрытую границу

Действующие карантинные меры на границе между двумя странами сохраняются: въезд в Беларусь разрешили только с целью лечения и при наличии соответствующих документов.

Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения, в связи с тем, что ранее Беларусь в карантинных целях закрыла свою границу.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация", – сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на сайте министерства в среду, 9 декабря.

По словам министра, он поручил посольству Украины в Минске найти выход из сложившейся ситуации: "Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена".

Чиновник сообщил, что граждане Украины, у которых есть соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы: "Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования".

Напомним, 29 октября Госпогранслужба Беларуси сообщила, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах" Беларусь ограничивает въезд с территории Украины, Польши, Литвы и Латвии. В тот же день водителей и пассажиров международных автобусов предупредили, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд из Беларуси.

Напомним 13 октября этого года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси. Так, главы МИДов 27 стран ЕС еще в августе утвердили санкции в отношении официальных лиц Беларуси "за применение насилия к мирным протестующим и нарушение прав человека". 20 ноября Украина присоединилась к санкциям Евросоюза.